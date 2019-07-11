В Думиничах сбили велосипедиста

11.07.2019 14:14 121

В поселке Думиничи «Киа Рио» сбил велосипедиста. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Калужской области 11 июля. ДТП произошло на улице Большая Пролетарская. В аварии есть пострадавший.

На место происшествия выехали сотрудники МЧС, ГИБДД и бригада медицинской помощи. Причины ДТП не сообщаются.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Калужской области.