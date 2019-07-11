На закупку учебников и инструментов в калужские ДШИ потратят 16,5 миллиона рублей

11.07.2019 17:30 144

Школы искусств региона на закупку музыкальных инструментов и учебников смогут потратить 16,5 миллиона рублей. Об этом сообщает официальный информационный портал администрации наукограда 11 июля. Сумму выделили из федерального бюджета в рамках проекта «Культура». Деньги распределят между пятью ДШИ Калуги и Обнинска.

Все конкурсные процедуры уже завершены. Поставка инструментов и литературы начнется в ближайшее время.

Фото: pxhere.com.