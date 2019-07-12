Со счетов кировского охотхозяйства списали 360 тысяч рублей в пользу местного жителя

12.07.2019 08:08 95

В Кирове судебные приставы списали со счета местного охотхозяйства 360-тысячную задолженность. Об этом сообщает УФССП России по Калужской области 11 июля. Долг у предприятия возник перед местным жителем за понесенные убытки. Какие именно, ведомство не сообщает.

Добровольно возвращать деньги охотхозяйство долгое время отказывалось, тогда приставы арестовали мебель и оргтехнику компании. А после этого списали сумму задолженности с одного из счетов предприятия.

Кроме суммы долга, со счета были списаны и 25 тысяч рублей исполнительского сбора.