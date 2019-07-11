Гроза и сильный ветер надвигаются на область

11.07.2019 13:45 638

В Калужской области в ближайшие часы ожидается резкое ухудшение погоды. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России 11 июля. В регионе пройдут дожди с грозами, а порывы ветра будут достигать 12-17 м/с. Такая погода может сохраниться до 22 часов.

Жителей области просят быть внимательными и соблюдать меры безопасности.

Фото: pexels.com.