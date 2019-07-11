Мигрант пытался подкупить предпринимателя и устроить на работу двух соотечественников

11.07.2019 16:40 187

В Ермолино по подозрению в коммерческом подкупе задержан 32-летний гражданин Таджикистана. Об этом сообщает СУ СК России по Калужской области 11 июля. Мужчина пытался заплатить директору предприятия 15 тысяч рублей. В замен тот обещал устроить на работу двух его соотечественников, не имеющих разрешения на работу. Действовал нарушитель по просьбе руководителя другой коммерческой организации.

Подозреваемый задержан на 48 часов, ведется следствие.

Фото: Пресс-служба СУ СК России по Калужской области.