Арестантов сухиничской колонии спасли от «пожара»

11.07.2019 15:27 33

Осужденных сухиничской исправительной колонии спасли от условного пожара. В ИК-5 прошли плановые пожарно-такические учения. Об этом сообщает УФСИН России по Калужской области 11 июля.

По легенде, пожар возник в отряде после короткого замыкания. В ходе учений в колонии были проверены системы пожарного оповещения, состояние эвакуационных путей, умение сотрудников пользоваться огнетушителем.

Учебное возгорание было успешно потушено, действиям сотрудников колонии поставлена положительная оценка.

Фото: Пресс-служба УФСИН России по Калужской области.