«БМВ» слетел в кювет на тульской трассе

11.07.2019 14:19 243

На тульской трассе автомобиль "БМВ" слетел в кювет. Об этом сообщает областное управление МЧС России 11 июля. ДТП произошло в Перемышльском районе. Что стало причиной аварии, пока не известно. Один человек пострадал.

На место происшествия выехали 10 представителей спецслужб. Это медики, сотрудники МЧС и патруль ГИБДД,

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Калужской области.