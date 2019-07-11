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«БМВ» слетел в кювет на тульской трассе

11.07.2019 14:19 0 243
«БМВ» слетел в кювет на тульской трассе

На тульской трассе автомобиль "БМВ" слетел в кювет. Об этом сообщает областное управление МЧС России 11 июля. ДТП произошло в Перемышльском районе. Что стало причиной аварии, пока не известно. Один человек пострадал.

На место происшествия выехали 10 представителей спецслужб. Это медики, сотрудники МЧС и патруль ГИБДД,

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Калужской области.


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Тэги: авария дтп бмв трасса кювет
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