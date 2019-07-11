Дубы из двух с полоивной тонн желудей взошли в нацпарке «Угра»

11.07.2019 10:00 56

В национальном парке «Угра» взошли семена дубов, посаженные осенью. Об этом сообщает Министерство экологии и природных ресурсов Калужской области 10 июля. Деревья посадили осенью в рамках акции «Из малого желудя - могучий дуб». В ней приняли участие школьники, студенты, сотрудники предприятий области. Все они присылали в визит-центр нацпарка семена дуба черешчатого. Практически весь собранный материал – а это 2,5 тонны желудей – посадили осенью.

Сейчас дубы посадили на площади почти в 34 гектара. В этом году планируют озеленить еще около 40 гектаров земель нацпарка.

Фото: pxhere.com.