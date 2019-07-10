Рабочие почти полгода получали зарплату ниже «минималки»

10.07.2019 17:19 124

Людиновская прокуратура провела проверку компании ООО «Людиново Сантехмонтаж», сообщила пресс-служба ведомства в среду, 10 июля.

Оказалось, что 7 работников предприятия почти полгода получали зарплату ниже минимального размера.

С января по май им выплачивали по 7 436 рублей. При этом сотрудники трудились полный рабочий день.

В результате, прокуратура обязала гендиректора компании устранить нарушения.

Кроме того, в отношении руководителя возбудили административное дело. Ему грозит штраф до 20 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба прокуратуры Калужской области.