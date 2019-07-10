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Жилинспекция оштрафовала «управленцев» за плохое содержание домов

10.07.2019 17:08 0 133
Жилинспекция оштрафовала «управленцев» за плохое содержание домов

Сотрудники прокуратуры и жилинспекции проверили состоянии домов, которыми управляли две жуковские компании ООО «УК Жуков» и МУП «ЖилСервис».

В подъездах обнаружили облупившуюся краску, на чердаках и в подвалах – строительный мусор. Кое-где была повреждена кровля и теплоизоляция трубопроводов.

В результате, прокуратура внесла представления об устранении нарушений, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 10 июля.

А жилинспекция оштрафовала руководителей организаций на 50 тысяч каждого.

Фото: Pixabay.com


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