В Балабаново подростки спасли двухлетнего ребенка

10.07.2019 15:51 297

Двое ребят, Станислав и Матвей, устроились косарями на лето в УК «РЭУ-1» Балабанова.

Подростки шли мимо одного из домов и заметили, что на подоконнике сидит двухлетний ребенок, сообщается в группе ВК УК "РЭУ-1" Городок в среду, 9 июля.

Мальчишки не растерялись, забрались на козырек подъезда и затащили малыша обратно в квартиру.

Отец двухлетки в это время спал, а мамы дома не было,

После того, как ребенка спасли, молодые герои пошли на обед, а потом продолжили работу.

Фото: группа ВК УК "РЭУ-1" Городок