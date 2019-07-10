Пенсионер согласился сохранить миллион и потерял 10 тысяч

10.07.2019 15:29 262

Мошенники подошли на улице к 80-летнему жителю Обнинска и предложили оставить у себя на хранение один миллион рублей.

Дедушка согласился и пустил незнакомцев в дом. Предприимчивые граждане стали осматривать помещение.

Пока один отвлекал жертву, второй нашел 10 тысяч и настоящие купюры подменил игровыми банкнотами.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщила пресс-служба МВД по Калужской области.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.