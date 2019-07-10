Полиция задержала рецидивиста, ограбившего калужского пенсионера

Ранее судимый 37-летний уроженец Кондрова в конце июня стащил кошелек из салона автомобиля, остановившегося возле магазина в Товарково.
Сумма ущерба составила 32 тысячи рублей, сообщила пресс-служба МВД в среду, 10 июля.
4 июля преступник дважды напал на пенсионеров в Калуге.
Около пяти вечера на Московской площади злоумышленник пригрозил 66-летнему мужчине ножом и вырвал из его рук барсетку.
В сумке были деньги, документы и банковские карты потерпевшего.
В тот же вечер злоумышленник напал на 60-летнего прохожего. Но мужчина дал отпор и грабитель скрылся.
Рецидивиста задержали. Следователь направил ходатайство о заключении подозреваемого в СИЗО.
Фото: Pixabay.com.
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