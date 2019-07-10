Полиция задержала рецидивиста, ограбившего калужского пенсионера

10.07.2019 12:13 106

Ранее судимый 37-летний уроженец Кондрова в конце июня стащил кошелек из салона автомобиля, остановившегося возле магазина в Товарково.

Сумма ущерба составила 32 тысячи рублей, сообщила пресс-служба МВД в среду, 10 июля.

4 июля преступник дважды напал на пенсионеров в Калуге.

Около пяти вечера на Московской площади злоумышленник пригрозил 66-летнему мужчине ножом и вырвал из его рук барсетку.

В сумке были деньги, документы и банковские карты потерпевшего.

В тот же вечер злоумышленник напал на 60-летнего прохожего. Но мужчина дал отпор и грабитель скрылся.

Рецидивиста задержали. Следователь направил ходатайство о заключении подозреваемого в СИЗО.

Фото: Pixabay.com.