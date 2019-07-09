"Лексус" врезался в здание вокзала "Калуга-1"

09.07.2019 21:13 669

В здание вокзала "Калуга-1" врезался "Лексус". О ДТП сообщило региональное управление МЧС 9 июля. На ликвидацию аварии выехали 9 представителей спецслужб, - это медики, спасатели и дорожные полицейские. Официальную причину произошедшего не называют. Об этой же аварии пишет паблик "Калугажесть". В комментариях под фотографией очевидцы уверяют, что машина потеряла управления из-за технической неисправности.

В аварии пострадал один человек. Подписчики "Калугажесть" говорят, что это пассажир легковушки. Он пробил головой стекло и потерял сознание.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Калужской области.