Молодой фотограф из Калуги взяла гран-при на Всероссийском фестивале

09.07.2019 17:35 206

Калужский фотограф Светлана Тарасова выиграла Гран-при Всероссийского фотофестиваля «Молодые фотографы России». Об этом сообщает городская управа Калуги 9 июля. Конкурс проходил с 3 по 7 июля, в нем приняли участие 84 автора со всех регионов страны. Кроме работы Светланы Тарасовой, жюри отметило снимок еще одной калужанки - Марии Соколовой. Ее проект удостоился специального диплома.

Посетить выставки фестивальных работ калужане смогут до 16 июля.

Фото: пресс-служба городской управы Калуги.