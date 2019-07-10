Страх стать пешеходом заставил калужанина вернуть почти 30-тысячный долг

Калужанин за один день оплатил 30-тысячную задолженность по штрафам, сообщает УФССП России по Калужской области 9 июля. Сумма накопилась за 41 нарушение правил дорожного движения. О долге мужчина знал, но долгое время не оплачивал его.
Взяться за ум и кошелек должника заставила угроза стать пешеходом. Судебные приставы предупредили автомобилиста о том, что могут лишить его права управлять машиной до тех пор, пока долг не будет погашен.
В один день мужчина погасил все штрафы, а исполнительные производства в отношении него были окончены.
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