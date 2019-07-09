В центре Калуги собираются отключить воду

На нескольких улицах Калуги могут отключить холодную воду. Об этом сообщает официальный сайт "Калугаоблводоканала" 9 июля. Причиной станут технические работы. Дома по улицам Веры Андриановой, Ленина и Баррикад подключают к новой системе водоснабжения.
По информации сотрудников "Калугаоблводоканала" работы завершат в течение дня. И уже к вечеру подача холодной воды будет восстановлена.
Фото: pxhere.com
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