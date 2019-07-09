"Логан" съехал в кювет под Боровском

09.07.2019 15:02 269

В Боровском районе автомобиль "Рено Логан" съехал в кювет. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Калужской области 9 июля. ДТП произошло на 412 километре трассы А-108. Несколько человек пострадали. Степень тяжести травм не сообщается. На место аварии выехали представители всех спецслужб. Причины произошедшего уточняются. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Калужской области.



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