Житель Дзержинского района до смерти избил собутыльника

В Дзержинском районе вынесен приговор 29-летнему местному жителю. Он обвинялся в убийстве по неосторожности. Об этом сообщает прокуратура региона 9 июля. Подсудимый поругался со своим приятелем во время застолья и нанес ему 7 ударов кулаком по лицу и телу. От полученных травм мужчина скончался.
Свою вину обвиняемый полностью признал. Ближайшие 8 лет он проведет в колонии строгого режима.
Фото: pexels.com.
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