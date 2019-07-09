Житель Дзержинского района до смерти избил собутыльника

09.07.2019 21:00 232

В Дзержинском районе вынесен приговор 29-летнему местному жителю. Он обвинялся в убийстве по неосторожности. Об этом сообщает прокуратура региона 9 июля. Подсудимый поругался со своим приятелем во время застолья и нанес ему 7 ударов кулаком по лицу и телу. От полученных травм мужчина скончался.

Свою вину обвиняемый полностью признал. Ближайшие 8 лет он проведет в колонии строгого режима.

Фото: pexels.com.