Сайты о домашних абортах потребовала закрыть людиновская прокуратура

09.07.2019 16:42 202

Прокуратура Людиново потребовала закрыть сайты, посвященные домашним абортам. Об этом пишут на официальном портале ведомства 9 июля. Веб-страницы были обнаружены в ходе мониторинга всемирной паутины. Всего опасная информация содержалась на 22 проверенных сайтах.

По результатам проверки людиновские прокуроры подали иск в суд и выиграли дело. После вступления судебного акта в законную силу Роскомнадзор примет меры по блокировке сайтов.

Фото: pexels.com.