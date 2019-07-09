За отсутствие огнетушителей думиничского предпринимателя ждет суд

09.07.2019 20:00 42

В Думиничском районе местный предприниматель грубо нарушил противопожарное законодательство. Об этом сообщает прокуратура Калужской области 9 июля. Местный бизнесмен не прошел необходимое обучение. Кроме того, в его торговой точке не было огнетушителей. Об ответственности мужчина был предупрежден, но проигнорировал требования прокуратуры.

Спустя месяц правоохранители провели повторную проверку, предприниматель ситуацию не исправил. Представители прокуратуры отправили исковое заявление в суд.

Фото: pxhere.com.