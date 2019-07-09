Гроза и сильный ветер надвигаются на область

09.07.2019 14:05 532

В Калужской области ожидается резкое ухудшение погоды. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Калужской области 9 июля. В ближайшие часы в регионе может пройти гроза, порывы ветра усилятся до 17 м/с. Калужан просят быть внимательными и соблюдать меры безопасности. Фото: pxhere.com.



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