Иномарка рухнула в реку с моста в Жуковском районе

09.07.2019 12:30 242

В Жуковском районе автомобиль «Санг Йонг» слетел с моста в реку Нару. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Калужской области 9 июля. ДТП произошло в районе деревни Папино. На помощь автомобилисту выехали медики, патруль ГИБДД и сотрудники МЧС. Один человек пострадал.

Что стало причиной аварии, пока не известно. Так же не уточняется степень тяжести травм пострадавшего.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Калужской области.