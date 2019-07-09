Двух медвежат-сироток приютят в реабилитационном центре «Феникс»

09.07.2019 11:29 204

Реабилитационный центр диких животных «Феникс» пополнится новыми постояльцами. В ближайшее время сюда привезут двух медвежат-сирот из Архангельска. Об этом сообщает Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области 8 июля. Вольеры для животных уже готовы.

Сейчас в центре "Феникс" проживает медведица Маша. Кроме нее здесь содержится около 30 диких животных.

Фото: pxhere.com.