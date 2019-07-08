Двух предпринимателей оштрафовали за продажу ветпрепаратов без лицензии

08.07.2019 17:55 113

Прокуратура Спас-Деменского района получила сообщение от местного жителя, что двое предпринимателей торгуют ветеринарными препаратами без лицензии. По данному факту была проведена проверка, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 8 июля. Коммерсантов обязали устранить нарушения и оштрафовали на 4 000 каждого. Фото: Pixabay.com



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