Водоканал установил 60 именных крышек люков

60 крышек люков с надписью «Калугаоблводоканал» установлено на проезжих частях в Калуге и Льва Толстого, сообщила пресс-служба предприятия в понедельник, 8 июля.
Так сотрудники компании решили бороться с охотниками за металлом.
Крышки производят из чугуна высокой марки, который способен выдержать большие нагрузки.
С момента установки новых крышек фактов их кражи не зафиксировано, сообщается в пресс-релизе.
Фото: пресс-служба «Калугаоблводоканал».
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С 1 июля все предприниматели должны установить онлайн-кассы
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