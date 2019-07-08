Водоканал установил 60 именных крышек люков

08.07.2019 16:45 202

60 крышек люков с надписью «Калугаоблводоканал» установлено на проезжих частях в Калуге и Льва Толстого, сообщила пресс-служба предприятия в понедельник, 8 июля.

Так сотрудники компании решили бороться с охотниками за металлом.

Крышки производят из чугуна высокой марки, который способен выдержать большие нагрузки.

С момента установки новых крышек фактов их кражи не зафиксировано, сообщается в пресс-релизе.

Фото: пресс-служба «Калугаоблводоканал».