Калужанина осудили на 2,5 года «строгача» за кражу кошелька с кредитками

08.07.2019 16:12 188

34-летний калужанин украл кошелек из сумки барышни, проходившей по улице Кирова вечером в феврале прошлого года.

В бумажнике оказалось 3 100 рублей и несколько кредиток.

Деньги злоумышленник потратил, а картами расплачивался в магазинах. Общий ущерб составил 8 000 рулей.

В суде фигурант полностью признал свою вину и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке, сообщила пресс-служба прокуратуры в понедельник, 8 июля.

Судья поддержал мнение прокурора и мужчине дали 2,5 года колонии строгого режима.

Фото: Pixabay.com