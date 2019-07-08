Жителя Медынского района оштрафовали за двух подсобных рабочих

08.07.2019 14:15 221

Прокуратура Медынского района обнаружила, что местный житель нанял двух узбеков для работы на пилораме в качестве разнорабочих.

Прокурор возбудил три административных дела: в отношении калужанина – за отсутствие официального разрешения нанимать иностранцев; в отношении жителей Узбекистана - за работу без патента.

Всех нарушителей оштрафовали на 2 тысячи рублей, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 8 июля.

Фото: пресс-служба прокуратуры Калужской области.