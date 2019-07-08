Прокуратура выявила, что дороги области содержатся с нарушениями

08.07.2019 13:37 334

Прокуратура проверила, как исполняются законы о ремонте и содержании дорог в области. В результате были выявлены нарушения: повреждения проезжей части, отсутствие необходимой разметки и знаков, сообщила пресс-служба ведомства в субботу, 6 июля.

Кроме того, в ряде случаев обнаружили заросшие обочины, отсутствие тротуаров и защитных ограждений.

Прокуроры районов внесли соответствующие представления руководителям дорожно-ремонтных фирм, а также директору ГКУ КО «Калугадорзаказчик».

Некоторых сотрудников Госавтоинпекции административно наказали за то, что они не выполняли свои надзорные функции.

Фото: пресс-служба прокуратуры Калужской области.