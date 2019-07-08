Обнинский волейболист стал чемпионом мира

Обнинский волейболист Олег Стояновский в паре с Вячеславом Красильниковым стали чемпионами мира по пляжному волейболу, сообщила Администрация наукограда в понедельник, 8 июля.
В финале россияне обыграли сборную Германии.
Победа дала возможность спортсменам участвовать в Олимпийских играх в Токио.
Фото: ВК «Обнинск».
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