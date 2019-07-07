«Ниссан» сбил пешехода на трассе «Москва-Рославль»

07.07.2019 15:04 82

В субботу, 6 июля, на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в Мосальском районе.

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