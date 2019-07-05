Калугу вновь будет штормить

05.07.2019 14:15 213

В Калужской области вновь объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Калужской области 5 июля. По данным гидрометцентра, в субботу, 6 июля, ожидается ухудшение погоды. Порывы ветра могут достигать 18 м/с. Жителей области просят быть внимательными и соблюдать меры безопасности.



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