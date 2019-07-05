Виновник ДТП сочинил историю про угон

05.07.2019 20:00 163

В Калуге по обвинению в ложном доносе задержан 31-летний местный житель. Об этом сообщает региональное Управление МВД России по Калужской области 5 июля. Мошенник заверил правоохранителей, что оставил свой ВАЗ 2113 около дома, а ночью автомобиль угнали. В ходе расследования выяснилось, что мужчина на набережной Яченского водохранилища стал виновником ДТП, врезавшись в иномарку. После этого скрылся с места аварии.

Автомобиль был найден со следами ДТП. А против его владельца возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос».