Виновник ДТП сочинил историю про угон

В Калуге по обвинению в ложном доносе задержан 31-летний местный житель. Об этом сообщает региональное Управление МВД России по Калужской области 5 июля. Мошенник заверил правоохранителей, что оставил свой ВАЗ 2113 около дома, а ночью автомобиль угнали. В ходе расследования выяснилось, что мужчина на набережной Яченского водохранилища стал виновником ДТП, врезавшись в иномарку. После этого скрылся с места аварии.
Автомобиль был найден со следами ДТП. А против его владельца возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос».
|
Арест телевизора заставил должника вернуть долг по алиментам 05.07.2019 21:00
Крышу деревенской школы заставила перекрыть прокуратура 05.07.2019 19:00
Житель Сосенского заставлял ребенка распространять наркотики 05.07.2019 18:00
Жигули врезались в иномарку и перевернулись в Калуге 05.07.2019 17:20
Обнинская шахматистка вошла в число сильнейших спортсменов мира 05.07.2019 17:11
В области вновь пропал человек 05.07.2019 16:50
Жители Хвастовичского района скинулись по 500 рублей на местный пруд 05.07.2019 14:31
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: