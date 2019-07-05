Рабочий в Людиново забрал кислородные баллоны в счет долга по зарплате

05.07.2019 16:12 206

В Людиново 41-летний местный житель арестован по подозрению в краже 4 кислородных баллонов. Об этом сообщает УМВД России по Калужской области 5 июля. Имущество пропало из помещения водонапорной башни. С заявлением в полицию обратился один из владельцев здания. Вскоре выяснилось, что кислородные баллоны украл мужчина, нанятый для сноса водонапорной башни. В содеянном нарушитель признался, отметив, что работодатель пообещал ему за работу 40 000 рублей, а заплатил лишь 15 000. И баллоны он украл в счет зарплаты.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Нарушителю грозит до 5 лет тюрьмы.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Калужской области.