Жители Хвастовичского района скинулись по 500 рублей на местный пруд

05.07.2019 14:31 128

Жители деревни Нехочи Хвастовичского района решили скинуться на местный пляж. Об этом пишет Министерство природных ресурсов и экологии 5 июля.

Раньше в пруду было много рыбы, но теперь он зарос. На общем собрании жители деревни скинулись по 500 рублей, еще 33 тысячи выделили из местного бюджета. Остальную сумму – более полумиллиона рублей – добавила областная администрация.

Закончить работы по очистке пруда обещают к середине июля.

Фото: pxhere.com.