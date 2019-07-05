Авиабомбу и 2 мины времен ВОВ нашли на своих дачных участках жители области

05.07.2019 12:11 214

Сотрудники МЧС за день ликвидировали два снаряда времен Великой Отечественной войны. Их обнаружили на своих приусадебных участках жители области. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Калужской области 5 июля.

В Медыни была обнаружена авиабомба весом 2,5 кг. Саперы уничтожили ее в карьере.

После этого специалисты ведомства выехали в деревню Степановское Медынского района. Здесь они обезвредили две минометные мины калибром 50 мм.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Калужской области.