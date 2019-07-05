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Авиабомбу и 2 мины времен ВОВ нашли на своих дачных участках жители области

05.07.2019 12:11 1 214
Авиабомбу и 2 мины времен ВОВ нашли на своих дачных участках жители области

Сотрудники МЧС за день ликвидировали два снаряда времен Великой Отечественной войны. Их обнаружили на своих приусадебных участках жители области. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Калужской области 5 июля.

В Медыни была обнаружена авиабомба весом 2,5 кг. Саперы уничтожили ее в карьере.

После этого специалисты ведомства выехали в деревню Степановское Медынского района. Здесь они обезвредили две минометные мины калибром 50 мм.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Калужской области.


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Тэги: вов снаряды мчс война
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