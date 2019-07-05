Фура и «Жигули» столкнулись на трассе в Дзержинском районе

05.07.2019 10:03 363

В Дзержинском районе на 161 километре трассы «М3 Украина» столкнулись фура «Вольво» и «Жигули». Об этом сообщает ГУ МЧС России по Калужской области 5 июля. Авария произошла рано утром. От удара «Жигули» перевернулись. На место ликвидации ДТП выехали патруль ГИБДД, сотрудники МЧС и бригада медиков. Есть пострадавшие.

Причины аварии выясняются.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Калужской области.