Минприроды отчиталось о работе по восстановлению лесов

04.07.2019 17:26 176

Площадь восстановления лесов в Калужской области в 2019 году вырастет на 9%, сообщило Минприроды в четверг, 4 июля.

Планируется высадить деревья на 4,4 тысячи гектаров.

Молодые сосны, ели и дубы появились на 2,5 тысячи гектаров, отмечается в пресс-релизе.

Помимо этого, 3,9 гектара было освобождено от нежелательной поросли.

Фото: Pixabay.com