Парень пырнул ножом соседа по коммуналке за курение

04.07.2019 16:24 133

37-летний мужчина вышел покурить в коридор одной из обнинских коммуналок. В это время там находился 27-летний сосед, который был на взводе.

Через некоторое время парень направился в туалет. Туда же пошел и курильщик.

Неожиданно молодой человек выскочил из уборной и пырнул мужчину ножом в предплечье, сопроводив это недвусмысленными угрозами.

Пострадавшего доставили в больницу, а фигуранта - в дежурную часть, сообщил новостной портал Obninsk.Name в четверг, 4 июля.

Теперь борцу за чистый воздух грозит до 2 лет тюрьмы.

Накажут ли мужчину за курение в общественных местах – неизвестно.

Фото: Pixabay.com