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ДТП чуть не закончилось поножовщиной в Обнинске

03.07.2019 22:10 0 142
ДТП чуть не закончилось поножовщиной в Обнинске

В наукограде ДТП чуть не закончилось убийством. О произсшествии сообщает справочно-новостной портал г. Обнинск «Obninsk.name» 3 июля. Авария произошла на улице Железнодорожной. 35-летний обнинец врезался в автомобиль жителя Малоярославца. Последний вышел из машины с ножом и стал угрожать убийством. Позже он объяснил, что вместе с ним в автомобиле ехал его 5-летний сын. Мальчик испугался и отец решил наказать виновника аварии.

Против вспыльчивого водителя возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 2 лет тюрьмы.

Фото:pxhere.com


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Тэги: ДТП Обнинск поножовщина
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