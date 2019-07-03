МЧС предупреждает о резком ухудшении погоды

03.07.2019 20:13 99

В Калужской области ожидается гроза и шквалистый ветер. Метеопредупреждение на официальном сайте опубликовало ГУ МЧС России по Калужской области 3 июля. Местами в регионе ожидается сильная гроза, а порывы ветра могут достигать 17 м/с.

Неблагоприятные метеоусловия могут сохраняться вплоть до утра 4 июля. Калужан и гостей города просят быть внимательными и осторожными.

Фото: pexels.com