Прокуратура потребовала отремонтировать дорогу у деревни Галкино

03.07.2019 21:20 158

Калужская прокуратура потребовала у коммунальщиков провести ремонт дорожного полотна на автомобильной дороге «Галкино-Сени-Товарково-Рудня-Дурнево». Об этом пишут на официальном сайте ведомства 3 июля. Правоохранители обнаружили на этом участке дороги многочисленные ямы и трещины. Так же отсутствовала дорожная разметка.

Руководителю обслуживающей организации вынесено предписание об исправлении нарушений. Исполнение находится на контроле прокуратуры.

Фото: pxhere.com