15 семей Хвастовичского района лишили детей права на собственность

03.07.2019 19:01 160

В Хвастовичском районе выявлены нарушения в использовании материнского капитала. Об этом сообщает прокуратура Калужской области 3 июля. При покупки жилья сразу 15 семей здесь не выделили положенные доли в праве собственности детям.

Прокуратура направила в суд иски с требованием исправить ситуацию. 7 из них уже удовлетворены, остальные находятся на рассмотрении.