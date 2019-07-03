15 семей Хвастовичского района лишили детей права на собственность

В Хвастовичском районе выявлены нарушения в использовании материнского капитала. Об этом сообщает прокуратура Калужской области 3 июля. При покупки жилья сразу 15 семей здесь не выделили положенные доли в праве собственности детям.
Прокуратура направила в суд иски с требованием исправить ситуацию. 7 из них уже удовлетворены, остальные находятся на рассмотрении.
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