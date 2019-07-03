Житель Кондрово продавал лом втихую

03.07.2019 10:03 108

В Кондрово за незаконную предпринимательскую деятельность оштрафован местный житель. Об этом сообщает прокуратура Калужской области 3 июля. Мужчина организовал пункт по приему и продаже лома черного и цветного металлов. На земельном участке он установил весы, эстакаду, инструменты для резки металла, оборудовал хозяйственные постройки. Вот только лицензию на работы предприниматель не получил.

Сейчас против нарушителя вынесено постановление о возбуждении административного дела. Предпринимательская деятельность приостановлена до получения соответствующего разрешения.

Фото: pxhere.com