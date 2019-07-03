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200 квадратных метров борщевика скосили в Обнинске

03.07.2019 14:03 1 375
200 квадратных метров борщевика скосили в Обнинске

Обнинские коммунальщики скосили 200 квадратных метров борщевика. Об этом сообщает справочно-новостной портал города Обнинска «Obninsk.name» 3 июля. Борьбу с ядовитым растением дорожные рабочие начали в рамках плановой уборки территории города.

Кроме борщевика, муниципальные служащие убрали свыше 70 тысяч квадратных метров другой сорной травы. А также вымыли улицы и убрали мусор с газонов.

Фото: справочно-новостной портал города Обнинска «Obninsk.name».


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Тэги: борщевик обнинск
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