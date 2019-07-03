200 квадратных метров борщевика скосили в Обнинске

03.07.2019 14:03 375

Обнинские коммунальщики скосили 200 квадратных метров борщевика. Об этом сообщает справочно-новостной портал города Обнинска «Obninsk.name» 3 июля. Борьбу с ядовитым растением дорожные рабочие начали в рамках плановой уборки территории города.

Кроме борщевика, муниципальные служащие убрали свыше 70 тысяч квадратных метров другой сорной травы. А также вымыли улицы и убрали мусор с газонов.

Фото: справочно-новостной портал города Обнинска «Obninsk.name».