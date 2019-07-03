Реабилитационному центру диких животных подарили 4 гектара земли

03.07.2019 12:00 215

У калужского центра реабилитации диких животных «Феникс» появилась своя земля. Участок площадью 4 гектара подарил неизвестный меценат. Об этом сообщает Министерство экологии и благоустройства Калужской области 3 июля. Земля расположена недлеко от областного центра, в районе деревни Якшуново. По словам руководителя «Феникса» Вероники Матюшиной, территория идеально подходит для создания экопарка.

Когда откроют экопарк пока не уточняется. Сейчас на попечении реабилитационного центра находится 30 животных. Это еноты, волки, хищные птицы, лисы, аисты и медведица «Маша».

Фото: центр реабилитации диких животных "Феникс".