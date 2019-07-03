Конкурс «Молодые фотографы России» пройдет в Калужской области

03.07.2019 08:09 95

С 3 по 7 июля в Калужской области пройдет конкурс «Молодые фотографы России», сообщила пресс-служба Правительства в понедельник, 1 июля.

3 июля фестиваль стартует в Калуге. Экспозиции будут размещены в Доме музыки, ИКЦ, Калужском музее изобразительных искусств.

4 июля участники проекта смогут увидеть Малоярославец, Обнинск и Боровск. Там для гостей подготовили специальные программы.

Кроме того, в музее Циолковского с 5 по 17 июля можно будет увидеть работы Героя России, лётчика-космонавта Ю.М. Батурина на выставке «Путешествие в небо».

Фото: группа VK Молодые фотографы России. Фестиваль.