Городского Голову обязали устранить захламленные мусорки

02.07.2019 19:15 110

Прокуратура Калуги проверила более 40 скверов, парков и зеленых насаждений на территории города сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 1 июля.

Сотрудники выявили навалы мусора на территории сквера по улице Шахтеров, сквера Конституции, сквера Мужества, парка Губернский, на набережной Яченского водохранилища.

В Центральном парке Культуры и Отдыха, сквере Матери мусорки захламлены.

А на территории сквера по улице Труда, сквера Кубяка, сквера Малиновка нет специально выделенных мест для сбора мусора и контейнеров.

В этой связи, прокуратура обязала Городского Голову устранить нарушения.

Фото: Pixabay.com