Сайты по розничной дистанционной продаже табака признаны вне закона

Прокуратура Бабынинского района выявила ряд сайтов в Интернете, где предлагалось дистанционно купить в розницу табачную продукцию.
Интернет-страницы были в открытом доступе.
Прокурор направил иск в суд о признании информации на веб-порталах запрещенной, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 1 июля.
Судья признал, что дистанционная розничная продажа табака является нарушением закона, сайты подлежат блокировке.
Решение суда было направлено в Роскомнадзор.
Фото: Pixabay.com
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