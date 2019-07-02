Сайты по розничной дистанционной продаже табака признаны вне закона

02.07.2019 19:00 113

Прокуратура Бабынинского района выявила ряд сайтов в Интернете, где предлагалось дистанционно купить в розницу табачную продукцию. Интернет-страницы были в открытом доступе. Прокурор направил иск в суд о признании информации на веб-порталах запрещенной, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 1 июля. Судья признал, что дистанционная розничная продажа табака является нарушением закона, сайты подлежат блокировке. Решение суда было направлено в Роскомнадзор. Фото: Pixabay.com



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