Заповедник приглашает добровольцев провести учет пернатых

Заповедник «Калужские засеки» приглашает добровольцев для помощи при проведении учетов птиц, сообщила пресс-служба нацпарка в понедельник, 1 июля.
От волонтеров требуется уметь определять птиц в природе и физическая выносливость.
Работы будут проводиться с 10 по 13 июля.
Подробнее с информацией об условиях участия можно ознакомиться на сайте нацпарка.
Фото: Pixabay.com
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