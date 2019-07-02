Заповедник приглашает добровольцев провести учет пернатых

02.07.2019 17:57 140

Заповедник «Калужские засеки» приглашает добровольцев для помощи при проведении учетов птиц, сообщила пресс-служба нацпарка в понедельник, 1 июля.

От волонтеров требуется уметь определять птиц в природе и физическая выносливость.

Работы будут проводиться с 10 по 13 июля.

Подробнее с информацией об условиях участия можно ознакомиться на сайте нацпарка.

Фото: Pixabay.com